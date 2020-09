FOTO - Osimhen carico a Castel di Sangro durante gli allenamenti: "Spingere!" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Victor Osimhen continua ad essere uno dei giocatori maggiormente monitorati in ritiro da tifosi ed addetti ai lavori, intenti a scoprire curiosità e caratteristiche di questo attaccante. Leggi su tuttonapoli

EmanueleFire : RT @GattuMiett: Per favore Emanuele sta dando segnali di follia, dalla foto di Osimhen è passato alla foto di Tonali rossonero, poi cambia… - GattuMiett : Per favore Emanuele sta dando segnali di follia, dalla foto di Osimhen è passato alla foto di Tonali rossonero, poi… - MondoNapoli : FOTO - Osimhen ormai integrato al massimo nello spogliatoio: in allenamento spunta un retroscena -… -