Eleonora combatte il cancro a 8 anni, l’appello del papà: “Aiutateci” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La piccola Eleonora combatte contro un raro tumore al cervello a soli 8 anni, il padre ha diffuso sui social un appello per poterla curare. La figlia di Robin Scott Mutch, famoso musicista che abita a Trento, ad inizio anno ha accusato un improvviso malore. La piccola Eleonora non riusciva a stare in piedi, aveva … L'articolo Eleonora combatte il cancro a 8 anni, l’appello del papà: “Aiutateci” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Eleonora combatte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Eleonora combatte