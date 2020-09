Coronavirus, Berlusconi è positivo al tampone (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Secondo quanto riferito dal suo medico personale Zangrillo, l'ex premier è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. Leggi su tuttonapoli

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. L’ex Presidente del Consiglio è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare Silvio Berlusconi positivo al Covid-19. La notizia è giunta pochi ...MILANO - Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. "Berlusconi è asintomatico in isolamento a domicilio", spiega il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader ...