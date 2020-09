Berlusconi positivo con i figli Luigi e Barbara “Continuo battaglia” (Di mercoledì 2 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e due dei suoi figli, Luigi e Barbara, sono positivi al coronavirus. “Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia” ha detto il Cavaliere nel corso di un collegamento con il Movimento Azzurro Donne. Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano e medico curante del leader di Forza Italia, ha rassicurato circa le condizioni del suo paziente, precisando che “è asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali”. (ITALPRESS). Berlusconi positivo con i figli Luigi e Barbara “Continuo battaglia” su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

MILANO - Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. "Berlusconi è asintomatico in isolamento a domicilio", spiega il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader ...Finora era risultato negativo ad ogni test ma "in seguito a un ulteriore controllo precauzionale - informa Forza Italia - il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2". Il leader del ce ...