Alessia Marcuzzi si sfoga: “la gente preferisce credere a ciò che ascolta…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Molto presto il volto di Alessia Marcuzzi tornerà in prima serata su Canale 5 con ‘Temptation Island’. E alla vigilia del nuovo debutto, la conduttrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Nella recente intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, la Marcuzzi rompe il silenzio sul presunto triangolo amoroso, che l’ha vista protagonista tutta l’estate. L’indiscrezione ha riempito per molte settimane le pagine della cronaca rosa, coinvolgendo non solo la conduttrice Mediaset, ma anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ecco che, nella lunga intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Marcuzzi ha dichiarato che non c’è mai stata nessuna tresca amorosa con l’ex inviato De Martino. A testimoniare ciò sono le ... Leggi su velvetgossip

