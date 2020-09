Alba Parietti ha tagliato i capelli post mare per il «back to work» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alba Parietti ha battuto tutti sul tempo, è già passata dal parrucchiere per tagliare i capelli post mare. Tappa obbligata per chi ha visto la sua chioma inaridirsi giorno dopo giorno a causa di salsedine e troppo sole. Per il «back to work» la conduttrice di ritorno da Ibiza ha puntato su un taglio più corto di quello che aveva e molto più movimentato. Ciuffo lungo e un volume effetto fluffy in stile Debbie Harry, dai capelli sottili come lei, e molto rock. Leggi su vanityfair

afrancescoz : @MenorraPiccicud @Superetero Nemmeno Alba Parietti - gnustefani : Francesco Oppini non essendo famoso per niente se non per essere il figlio di Alba Parietti (ho googlato) troverann… - Tartaruga9731 : RT @Tartaruga9731: 11. Francesco Oppini figlio della tuttologa Alba Parietti, grande esperto di calcio, se girate per sbaglio sul 14 lo tro… - Tartaruga9731 : 11. Francesco Oppini figlio della tuttologa Alba Parietti, grande esperto di calcio, se girate per sbaglio sul 14 l… - Milton_Keynes1 : @ildelfinogiulio Mamma mia, chi crede di essere, Alba Parietti a 20 anni sullo sgabello? -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti e il nuovo taglio corto rock'n'roll per il rientro che vuole solo ispirare naturalezza elle.com Grande Fratello Vip: ecco il cast ufficiale

Tra le pagine del settimanale DiPiù sono stati svelati i nomi del cast ufficiale del Grande Fratello Vip, amatissimo reality che partirà il 14 Settembre. Scopriamoli insieme! C’è grande attesa per l’i ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2020: svelato il cast dei concorrenti

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2020: svelato il cast ufficiale dei concorrenti del reality show di Canale 5. Il settimanale DiPiù ha svelato tutti i nomi dei partecipanti alla nuova edizione del pr ...

Tra le pagine del settimanale DiPiù sono stati svelati i nomi del cast ufficiale del Grande Fratello Vip, amatissimo reality che partirà il 14 Settembre. Scopriamoli insieme! C’è grande attesa per l’i ...Anticipazioni Grande Fratello Vip 2020: svelato il cast ufficiale dei concorrenti del reality show di Canale 5. Il settimanale DiPiù ha svelato tutti i nomi dei partecipanti alla nuova edizione del pr ...