Xbox Series S: nuove informazioni entro la fine del mese? (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo un insider nuove informazioni su Xbox Series X e Series S potrebbero arrivare prima del Tokyo Game Show, previsto per la fine di settembre La programmazione dell’edizione 2020 del Tokyo Game Show, annunciata da poco, include un evento di Microsoft dedicato ad Xbox. Secondo un noto insider però potremmo scoprire altro sulla console next-gen ancora prima, con possibilmente anche un reveal ufficiale di Xbox Series S, la versione meno potente e più economica. Considerando che il Tokyo Game Show si svolgerà (solo online) dal 23 al 27 settembre, dovrebbero mancare ormai solo poche settimane. Xbox Series S: la console potrebbe essere svelata prima del Tokyo Game ... Leggi su tuttotek

alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Microsoft ha confermato il nome di Xbox Series S, in arrivo questo mese - WindowsBlogIta : Microsoft ha confermato il nome di Xbox Series S, in arrivo questo mese - xbox_series : uscita del secondo capitolo sul pass fissata mi pare il 3,e il terzo la settimana successiva - alisander91 : Xbox Series S esiste ma ancora non è stata annunciata La next-gen è alle porte e ancora non ne sappiamo molto… - xbox_series : prossimamente sul pass -