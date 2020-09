Us Open 2020, Djokovic contro lo shot clock: “Perché va così veloce?” (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Novak Djokovic ha superato senza troppi problemi Damir Dzumhur nel match valevole per il primo turno degli Us Open 2020. Durante l’incontro, però, il serbo si è innervosito dopo aver visto azionarsi lo shot clock (il timer per il servizio) in maniera troppo rapida rispetto alle sue aspettative. “Perché va così veloce?” – ha chiesto Nole al giudice di sedia, affermando che durante il Masters 1000 di Cincinnati la procedura era diversa. “In questo torneo facciamo in maniera differente” – ha risposto l’arbitro. Djokovic contro lo shot clock! "Perchè va così veloce?!"#EurosportTENNIS #USOpen ... Leggi su sportface

