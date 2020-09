UOMINI E DONNE e TEMPTATION ISLAND presto su Canale 5, anticipazioni (Di martedì 1 settembre 2020) Con l’arrivo di settembre e della stagione autunnale, tornano nei palinsesti Mediaset alcuni tra i programmi più amati dai telespettatori italiani. Dopo l’assenza forzata a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà presente (con tutte le precauzioni del caso) il pubblico in studio, di cui si è molto sentita la mancanza in questi travagliati mesi.Leggi anche: ETERNAL LOVE, trama film turco in onda venerdì 3 settembre su Canale 5UOMINI E DONNE da lunedì 7 settembre 2020, anticipazioni Regina indiscussa di questa nuova stagione televisiva ormai alle porte sarà ancora una volta Maria De Filippi. La presentatrice tornerà in televisione a partire da lunedì 7 settembre con le nuove puntate di UOMINI e DONNE, il fortunato ... Leggi su tvsoap

