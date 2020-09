Totti: «Io e la Roma ci ritroveremo. Ecco qual è stato l’errore di Pallotta» (Di martedì 1 settembre 2020) Francesco Totti parla del suo rapporto con la Roma, della nuova proprietà Friedkin e degli errori di Pallotta. Parola all’ex capitano Sulle pagine della Repubblica Francesco Totti parla della Roma e del suo rapporto con la dirigenza. Le parole dell’ex capitano giallorosso. Roma – «È naturale pensare che prima o poi io e la Roma ci ritroveremo. Ma i tempi non li detto io, e soprattutto non aspetto che succeda seduto a far niente sul divano di casa. Malgrado tutto, il rapporto con il CEO Guido Fienga è rimasto ottimo. E sul fatto che la Roma gradisca avermi come interlocutore quando si tratta di assistere un giovane e di fare il suo bene nel senso più ampio, beh… L’ho notato ... Leggi su calcionews24

