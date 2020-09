Tamponi, Bassetti smonta il governo: "Poi ribloccherete il Paese?" (Di martedì 1 settembre 2020) Federico Garau Il governo pronto a fare i Tamponi a tutti gli italiani: "Oltre 300mila al giorno". Ma fioccano già i dubbi degli infettivologi. Bassetti: "Non so se sia giusto fare il tampone a tutta Italia nei prossimi 6 mesi" La ripresa di contagi da Coronavirus nel nostro Paese è ormai divenuto un argomento prioritario per il governo. Ogni giorno sempre più Tamponi naso-faringei vengono effettuati, rilevando un considerevole numero di positivi. Positivi che, come ribadito da medici autorevoli, spesso sono asintomatici e non devono essere considerati soggetti malati. Per l'esecutivo, tuttavia, è importante rintracciare più contagi possibili, così da monitorlarli e scongiurare una possibile diffusione del Coronavirus. Intervenuto a ... Leggi su ilgiornale

Adnkronos : #Coronavirus, Bassetti: 'Evitare di fare #tamponi a tutta Italia in 6 mesi' - agorarai : 'I dati sul COVID ci dicono che stiamo facendo più tamponi. Il tampone si fa per sapere se si è positivi o meno. No… - utentefinale : «E sono le stesse persone che a marzo-aprile erano terrorizzate da Covid e oggi sono già lì a dire 'i nostri figli… - utentefinale : «Non dimentichiamoci che è la stessa scuola per la quale si è dovuta fare una legge che rendesse obbligatori i vacc… - gaiagioiared : RT @riktroiani: #Bassetti: 'Il minestrone dei numeri che fanno ogni giorno è una cosa che non va bene. La cosa importante che dobbiamo guar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi Bassetti Tamponi, Bassetti smonta il governo: "Poi ribloccherete il Paese?" il Giornale Coronavirus, Bassetti: "Evitare di fare tamponi a tutta Italia in 6 mesi"

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Si potrà arrivare a più di 300mila tamponi al giorno nelle prossime settimane? Io francamente dico che è bene avere una potenza di fuoco importante, ma bisogna anc ...

Covid, Sileri: “Si potrà arrivare a più di 300mila tamponi al giorno”

“Sui tamponi si sta facendo sempre di più, il numero sta crescendo. Ma durante la stagione autunnale e invernale gireranno altri virus e sarà necessario avere una potenza di fuoco maggiore. Si può arr ...

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Si potrà arrivare a più di 300mila tamponi al giorno nelle prossime settimane? Io francamente dico che è bene avere una potenza di fuoco importante, ma bisogna anc ...“Sui tamponi si sta facendo sempre di più, il numero sta crescendo. Ma durante la stagione autunnale e invernale gireranno altri virus e sarà necessario avere una potenza di fuoco maggiore. Si può arr ...