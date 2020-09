Spezia, Italiano: «In ritardo sul mercato. Le cose si fanno serie» (Di martedì 1 settembre 2020) Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto in casa bianconera: le parole del tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto in casa bianconera. OBIETTIVI – «Erano anni che cercava di approdare in serie A. Forse nell’anno in cui c’è stato un po’ di ridimensionamento si è riusciti a ottenere questo salto. A inizio anno sembrava impensabile visto l’inizio difficile. Da gennaio la squadra è sbocciata e siamo riusciti a ottenere tanti risultati positivi. Il lockdown ci ha un po’ frenato ma poi ce l’abbiamo fatta con i playoff». mercato – «Scuffet è tornato ... Leggi su calcionews24

