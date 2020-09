Sorteggio Playoff Champions League 2020/2021: tabellone e accoppiamenti (Di martedì 1 settembre 2020) A Nyon via ai due sorteggi per le dodici squadre che parteciperanno ai Playoff di Champions League 2020/2021. Un Sorteggio per le otto squadre del percorso Campioni e un altro per le quattro del percorso Piazzate. Di seguito gli accoppiamenti delle gare che si giocheranno il 22–23 e 29–30 settembre, con supplementari e rigori se necessario al termine della gara di ritorno : Percorso Campioni: Slavia Praha (CZE) – Young Boys (SUI) o Midtjylland (DEN) Maccabi Tel-Aviv o Dinamo Brest (BLR) – Salzburg (AUT) Olympiacos (GRE) – Crvena zvezda (SRB) o Omonia (CYP) Qarabağ (AZE) o Molde (NOR) – GNK Dinamo (CRO) o Ferencváros (HUN) in aggiornamento Leggi su sportface

