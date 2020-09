Si apre la battaglia per la riapertura degli stadi, ma per il Napoli non cambierebbe molto (Di martedì 1 settembre 2020) Archiviata la questione ripartenza, ora si discute sulla possibilità di riaprire parzialmente gli stadi come sta avvenendo nei ritiri estivi ma questo, ovviamente, porterebbe dei danni economici ingenti ad alcune società di Serie A ma, paradossalmente, per il Napoli cambierebbe poco. Secondo i dati raccolti, le squadre con maggior numero di abbonati e di spettatori per le partite casalinghe sono Inter e Milan, seguite da Lazio e Roma poi Juventus e Fiorentina. I partenopei sono settimi in questa classifica con una media spettatori, calcolata in diciannove partite, di 21490. Insomma, se riducedssero gli ingressi agli stadi, per il Napoli non cambierebbe molto considerato l’esiguo numero di abbonati che da anni lo accompagna. Le milanesi, con il Meazza ... Leggi su ilnapolista

DilectisG : RT @napolista: Si apre la battaglia per la riapertura degli stadi, ma per il Napoli non cambierebbe molto I partenopei sono settimi nella c… - napolista : Si apre la battaglia per la riapertura degli stadi, ma per il Napoli non cambierebbe molto I partenopei sono settim… - scemoEbbasta : @neromalpelo finita una battaglia se ne apre n'altra te pareva???? - niccolozaffino1 : #Messi Domani assenza dichiarata da parte del giocatore per i test fisici, ora si apre una guerra tra lui e la soci… - ksnt63 : @annak65649009 @leo97846786 @ferrazza Ok Io invece continuo a pensare sia metodo totalmente sbagliato, che apre au… -

Ultime Notizie dalla rete : apre battaglia Si apre la battaglia per la riapertura degli stadi, ma per il Napoli non cambierebbe molto ilnapolista Chadwick Boseman: in migliaia firmano una petizione per una statua in memoria della star al posto di un monumento confederato

Una petizione online per rimuovere un monumento confederato nella città natale di Chadwick Boseman e sostituirlo con una statua della star defunta sta galoppando verso le 25mila firme. Mentre scriviam ...

La classe degli asini, vera storia Mirella Casale/ Al Ministero dell’Istruzione…

La vera storia di Mirella Casale, protagonista de La classe degli asini in onda stasera su Rai 1, è davvero commovente. La donna lottò per l’inserimento scolastico dei bambini disabili, anche per la f ...

Una petizione online per rimuovere un monumento confederato nella città natale di Chadwick Boseman e sostituirlo con una statua della star defunta sta galoppando verso le 25mila firme. Mentre scriviam ...La vera storia di Mirella Casale, protagonista de La classe degli asini in onda stasera su Rai 1, è davvero commovente. La donna lottò per l’inserimento scolastico dei bambini disabili, anche per la f ...