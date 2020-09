Ruanda, Rusesabagina arrestato per terrorismo: 'Non abbiamo più sue notizie' (Di martedì 1 settembre 2020) 'Non ho notizie di mio padre dalla scorsa settimana' - il grido d'allarme di Anaise Kanimba, figlia di Paul Rusesabagina, il controverso eroe che salvò centinaia di persone dal genocidio in Ruanda e ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Ruanda, salvò 1200 persone dal genocidio: Paul Rusesabagina arrestato con l’accusa di terrorismo - wandermelly : La notizia dell’arresto di Paul Rusesabagina, conosciuto come l’uomo che ispirò Hotel Ruanda è di una tale gravità… - mimmop61 : Ruanda, salvò 1200 persone dal genocidio: Paul Rusesabagina arrestato con l'accusa di terrorismo - Il Fatto Quotidi… - bimbo9107 : Probabilmente @marcotravaglio ed i redattori del @fattoquotidiano non conoscono bene né la storia né le intercettaz… - laregione : Arrestato Rusesabagina, lo Schindler africano di 'Hotel Ruanda' -