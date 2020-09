Retrocompatibilità su Ps5, in forte dubbio Ps3 e precedenti: l'indizio arriva da Ubisoft (Di martedì 1 settembre 2020) Playstation Vr, dal lancio alle nuove prospettive: il punto tra presente e futuro 31 agosto 2020 Anno particolare il 2020 per il mondo videoludico. Pandemia a parte, l'intera industria ricorderà per ... Leggi su today

Anno particolare il 2020 per il mondo videoludico. Pandemia a parte, l’intera industria ricorderà per sempre questi 365 giorni per il passaggio alla nona generazione di console. Microsoft e Sony, ...PS5, console Sony di nuova generazione in arrivo in inverno, potrebbe essere retrocompatibile solo con PlayStation 4. Secondo alcune recenti indiscrezioni, infatti, la piattaforma non sarebbe in grado ...