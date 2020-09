Meteo Roma: previsioni per mercoledì 2 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Meteo Roma: previsioni per mercoledì 2 settembre Generale assenza di fenomeni nel corso della giornata, i cieli saranno irregolarmente nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi in serata su tutto il territorio. Temperature comprese tra +16°C e +28°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 2 settembre Tempo stabile nel corso dell’intera giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo rimarrà asciutto sempre con cieli nuvolosi lungo la costa e sulle zone interne. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 2 settembre Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori con maggiori schiarite ... Leggi su romadailynews

