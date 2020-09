Marvel’s Avengers: rivelato il prezzo delle microtransazioni (Di martedì 1 settembre 2020) Sta per uscire Marvel’s Avengers, è il momento dunque di scoprire quale sarà il costo delle microtransazioni necessarie per acquisire crediti Come per qualsiasi altro Game As A Service, Marvel’s Avengers punta a rimanere sulla cresta dell’onda per moltissimo tempo. Ovviamente quindi il gioco sarà dotato di un sistema di microtransazioni, le quali permettono di acquisire crediti di gioco. Questi ultimi permettono di acquisire oggetti cosmetici per personalizzare i propri eroi. Andiamo quindi a scoprire i prezzi di tali crediti. Ecco il prezzo delle microtransazioni di Marvel’s Avengers Le informazioni sono prese direttamente dal listino del PlayStation Store: 500 Crediti a 5 dollari; 2.200 ... Leggi su tuttotek

