Koeman | «Dest? E’ un giocatore da Barcellona»

Il neo tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato di Sergiño Dest, talento dell'Ajax, in un'intervista a Catalunya Radio Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha elogiato Sergiño Dest, talento dell'Ajax, nel corso di un'intervista a Catalunya Radio. Il tecnico ha poi escluso un suo possibile arrivo. Ecco le parole dell'allenatore olandese: «È un giocatore per club come il Barcellona. È rapido e bravo palla al piede, potrebbe adattarsi facilmente in qualsiasi club»

Uno dei grandi obiettivi della Juventus per la fascia rischia di essere sfuggito: il Barcellona starebbe dando un’accelerata alla trattativa. Le esigenze della Juventus sul mercato sono ormai note: du ...

Dest, è sfida tra Barcellona e Bayern Monaco. Juve defilata

L'arrivo di Ronald Koeman sulla panchina dell'Olanda, ha di fatto aumentato i rumors circa i nomi olandesi accostati ai catalani. Uno di questi è sicuramente Sergiño Dest, terzino destro dell'Ajax di ...

