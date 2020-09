Juventus, McKennie saluta lo Schalke 04: «Viaggio indimenticabile» (Di martedì 1 settembre 2020) Il neo acquisto della Juventus ha salutato lo Schalke 04, suo ex club Weston McKennie, neo acquisto della Juventus, con un post su Instagram ha salutato lo Schalke 04; sua ex squadra. ««Il Viaggio con lo Schalke 04 è stato decisamente speciale e indimenticabile. Questo club mi ha dato la mia opportunità e ha creduto in me sin dal primo giorno. È una grande famiglia e sarà sempre casa per me. Voglio ringraziare i fan, gli allenatori, i compagni di squadra e tutti coloro che lavorano dentro e intorno al club per tutto». View this post on Instagram The journey with @s04 was definitely special and unforgettable. This club gave me my ... Leggi su calcionews24

