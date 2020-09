Iren, aggiornamento sullo stato di attuazione del programma di acquisto azioni proprie (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Iren, facendo seguito a quanto comunicato il 12 maggio 2020 in merito all’avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2020, rende noto di aver acquistato dal 24 al 28 agosto 2020, complessivamente 374.119 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 2,2056 euro, per un controvalore complessivo di 825.150,39 euro. Al 28 agosto, l’utility emiliana detiene 10.089.101 azioni proprie, pari allo 0,7755% del capitale sociale. Nel frattempo, a Piazza Affari, Iren registra una flessione dello 0,46%, che rispetto alla vigilia si attesta a 2,182 euro. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Iren, facendo seguito a quanto comunicato il 12 maggio 2020 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020, ...

Tubatura dell’acqua esplode a Bolzaneto | Video

Una tubatura dell’acqua è esplosa a causa di una ditta che stava effettuando dei lavori stradali (come riporta Iren), circa mezz’ora fa, alle 16, a Bolzaneto nella zona di via San Quirico – Morigallo ...

