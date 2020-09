Inter, Brozovic ai tifosi: “Caro popolo nerazzurro, amo questa maglia” (Di martedì 1 settembre 2020) Con un lungo post su Instagram, Marcelo Brozovic fuga ogni dubbio in merito alla sua permanenza all’Inter. Queste le sue parole: “Caro popolo nerazzurro, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa maglia, non ho mai replicato a tutte le cose che sono state scritte nei miei confronti in queste ultime settimane e non lo farò neanche ora. Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby. Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter ... Leggi su alfredopedulla

