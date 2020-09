Honda e - Gli accessori dedicati all'elettrica (Di martedì 1 settembre 2020) Il reparto Access ha presentato un catalogo di accessori originali per la Honda e, che verranno introdotti sul mercato in concomitanza con il lancio dellelettrica in Giappone. La vettura sarà in vendita a un prezzo di partenza di 4.510.000 Yen (circa 35.500 euro). Per gli esterni. Gli elementi e i componenti presenti nella lista sono stati pensati per aggiungere un ulteriore tocco di stile alla compatta nipponica, senza tuttavia trascurare il piano della praticità e del confort. Per gli esterni, la Honda offre dei cerchi di alluminio da 17 e uno splitter anteriore nero. Inoltre, sono disponibili dei fendinebbia attivabili anche a distanza per un periodo di tempo limitato, oltre che dei portatarga personalizzati. Le novità dentro l'abitacolo. Per quanto concerne gli interni, la ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Honda e - Gli ultimi accessori dellelettrica - HondaEsseauto : La tecnologia di Honda e, elegante nella sua semplicità,semplifica parcheggio e manovre di guida grazie al sistema… - petitpaul54 : @ScuderiaFerrari @SkySportF1 Ma avevate solo quella soluzione (impedita dalla Fia) x salire di potenza, allora gli… - Ilmiomare2 : @LucaBilla @VincenzoOrab96 @ScuderiaFerrari Se gli regge... Il motore Honda non tanto meno performante di sicuro è più affidabile. - AndreaFrey83 : @LucaBilla @blacksmithtony @Cobretti_80 @ScuderiaFerrari Con tutte le PU intendo tutti i motori del Circus: Honda,… -

Ultime Notizie dalla rete : Honda Gli MotoGP, Crutchlow-Nakagami: volano scintille nel box Honda Corse di Moto Gamma Honda 500 2021 – Nuovo look e omologazione Euro 5

Chi si ferma è perduto, specie in un mercato delle medie cilindrate che, dopo anni di relativo immobilismo, sta mostrando una crescente vivacità. Dopo aver venduto dal 2013 a oggi la bellezza di oltre ...

Leclerc, Fognini e quegli sfoghi da bar: quando il campione è ostaggio della frustazione

Mentre si disquisisce sulla traduzione corretta del "come on, putain de sa race" di Charles Leclerc con interpretazioni che vanno dal gergale "Andiamo, che gara del ca***" fino all'apocalittico "Maled ...

Chi si ferma è perduto, specie in un mercato delle medie cilindrate che, dopo anni di relativo immobilismo, sta mostrando una crescente vivacità. Dopo aver venduto dal 2013 a oggi la bellezza di oltre ...Mentre si disquisisce sulla traduzione corretta del "come on, putain de sa race" di Charles Leclerc con interpretazioni che vanno dal gergale "Andiamo, che gara del ca***" fino all'apocalittico "Maled ...