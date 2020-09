Giorgi-Osaka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Camila Giorgi ha superato Alison Van Uytvanck e ottenuto il pass per il secondo turno degli Us Open 2020, rimontando un duro 6-2 con due parziali terminati 6-1 e 7-5. L’italiana dovrà affrontare Naomi Osaka, nipponica vittoriosa in tre parziali sulla connazionale Misaki Doi e fautrice di un tennis dall’alto valore specifico. Giorgi dovrà sfoderare il meglio del suo repertorio di colpi per avanzare nella prestigiosa competizione Slam, così da contrastare il talento dell’avversaria. L’incontro andrà in scena mercoledì 2 settembre, si disputerà alle ore 01 nella notte tra mercoledì e giovedì. Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn) offrirà la diretta televisiva dell’evento, con Eurosport Player ... Leggi su sportface

