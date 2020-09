Ghoulam, Mendes prova la cessione verso la Premier League (Di martedì 1 settembre 2020) , il club interessato sarebbe il Woverhampton mentre gli azzurri studiano le entrate , il club interessato sarebbe il Woverhampton mentre gli azzurri studiano le entrate UN COLPO IN ENTRATA- Secondo quanto riportato da Corriere dello sport, Mendes starebbe discutendo della posizione del laterale in uscita dal Napoli, in favore del Wolverhampton. Sulla fascia sinistra gli azzurri vorrebbero infatti chiudere il colpo in entrata Michal Karbownik dal Legia Varsavia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MondoNapoli : CdS - Ghoulam, al suo futuro ci sta pensando Mendes: sondato il terreno con un club inglese -… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Ghoulam via da Napoli: ipotesi Wolverhampton: CdS – Ghoulam via d… - zazoomblog : CdS - Ghoulam via? Mendes lavora per il trasferimento al Wolverhampton - #Ghoulam #Mendes #lavora - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'La cessione di Ghoulam potrebbe essere un problema, la speranza è che possa piazzarlo Mendes' http… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'La cessione di Ghoulam potrebbe essere un problema, la speranza è che possa piazzarlo Mendes' http… -