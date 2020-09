Fiocco rosa per Ed Sheeran: “Al settimo cielo per Lyra!” (Di martedì 1 settembre 2020) Pochi minuti fa, sul proprio profilo Instagram il cantante Ed Sheeran ha dato la notizia della nascita della sua prima figlia, Lyra Ed Sheeran annuncia su Instagram di essere diventato padre per la prima volta: “La scorsa settimana, con l’aiuto di un meraviglioso team, Cherry (Seaborn, moglie del cantante da circa un anno, ndr.), ha dato alla luce la nostra bellissima e sana figlia, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Siamo follemente innamorati di lei. Sia la mamma che la bambina stanno bene e siamo al settimo cielo”. La voce di Perfect, accompagna l’annuncio speciale con una foto di un paio di calzini blu, augurandosi in conclusione di veder rispettata la sua privacy in un momento così importante e di poter presto tornare su di un palco a coccolare e a ... Leggi su zon

Tg1Raiofficial : Momento di gioia per una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: fiocco rosa per @katyperry e… - SpettacoloDaily : Fiocco rosa in casa Ed Sheeran. Il cantanto ha annunciato da poco la bella notizia con un post sulla sua pagina Ins… - Qua_Agatha : RT @beppeferri9649: @Qua_Agatha @Ziggy21327452 @djnutria57 Certo. Anno 1970 prima elementare. Grembiule nero, fiocco blu noi maschietti. F… - infoitcultura : Fiocco rosa per Katy Perry e Orlando Bloom, é nata Daisy Dove - infoitcultura : Fiocco rosa per Katy Perry e Orlando Bloom, è nata Daisy Dove - -