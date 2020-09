Covid, a Wuhan suona la campanella: 1,4 milioni di bambini (senza mascherine) oggi tornano a scuola (Di martedì 1 settembre 2020) La Cina riparte. Nuovo anno scolastico al via dove solo a Wuhan, città dove ha avuto origine la pandemia di coronavirus, 2.842 tra asili, scuole primarie e secondarie hanno aperto le porte per... Leggi su ilmessaggero

Adnkronos : #Covid, a #Wuhan martedì riaprono le scuole. Senza mascherina - repubblica : Briatore, pochi giorni fa visita (senza mascherina) a Berlusconi: 'Un amico speciale' - _hihihihihi__ : RT @newsbigone: #Wuhan La vera notizia non è che a Wuhan rientrano i bambini a scuola senza mascherina ma a Wuhan hanno AZZERATO i casi di… - 2_nicmac : RT @chiaralucetw: A tutti quei geni che stanno esaltando il modello #Wuhan e la dittatura comunista cinese ricordo che è grazie alla #Cina… - fefe2590 : RT @newsbigone: #Wuhan La vera notizia non è che a Wuhan rientrano i bambini a scuola senza mascherina ma a Wuhan hanno AZZERATO i casi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Wuhan

Politologi e analisti di geopolitica in Cina analizzano la contesa elettorale Usa fra Trump e Biden sulle colonne del South China Morning Post Non c’è posto dove si osserveranno più attentamente le el ...Dal Canada alla Francia passandro per Londra e per Wuhan, epicentro della pandemia di coronavirus. Gli studenti di molti Paesi sono tornati a scuola tra mascherine e distanze di sicurezza da rispettar ...