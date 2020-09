Coronavirus, a Wuhan ricomincia la scuola: «Mascherine raccomandate ma non obbligatorie in classe» (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° settembre)Comincia il nuovo anno scolastico dopo la fase acuta della pandemia di Coronavirus anche in Cina. E pure a Wuhan, la megalopoli ex epicentro dell’epidemia, scuole e asili riaprono per la prima volta in sette mesi: sono quasi 3mila – per la precisione 2.842 – gli istituti che riaprono i battenti tra asili, scuole primarie e secondarie, per circa 1,4 milioni di alunni e alunne. In questo momento il capoluogo della provincia dell’Hubei non registra casi confermati di Covid-19, mentre in tutta la Cina ci sono stati 216 casi registrati lunedì 31 agosto. In Italia il Cts raccomanda che per la riapertura le Mascherine in classe vengano indossate dai 12 anni in su. E in Cina, come si stanno organizzando per le misure anticontagio? ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia… - fanpage : Oggi, martedì #1settembre, ricomincia la scuola a #Wuhan - repubblica : Briatore, pochi giorni fa visita (senza mascherina) a Berlusconi: 'Un amico speciale' - iltuocanemorto : @AzzolinaLucia @robersperanza perché non hanno i banchi rotanti e la prof non ha la mascherina trasparente? Attendi… - EsanumIT : «E allora vi dico va bene. Divertitevi. Abbracciatevi. Chiacchierate con la mascherina abbassata. Ma sappiate una c… -