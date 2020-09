Auto, al via ecobonus previsto dal decreto Agosto (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Da questa mattina è di nuovo attiva la piattaforma del Mise per la prenotazione dell’ecobonus per l’acquisto di Automobili – categoria M1 – a basse emissioni. Il fondo Automotive gode del rifinanziamento da 400 milioni di euro previsto dal decreto Agosto. Come previsto dal provvedimento, la fascia di emissioni C02 61-110 g/km – introdotta con il decreto Rilancio – è stata suddivisa in due fasce di emissioni di CO2 comprese tra 61-90 g/km e 91-110 g/km. Come precisa in una nota Invitalia, sono stati stanziati 100 milioni per l’originario ecobonus introdotto con la legge di bilancio 2019, per l’acquisto di Autovetture comprese nelle fasce ... Leggi su quifinanza

lara_ugolini : RT @pelosinelcuore: ??#Sicilia #campobellodimazara BUTTATA STAMATTINA SUL MARCIAPIEDE, DAL FINESTRINO DA UN AUTO IN CORSA. L'INFERNO È QUI… - ElisabettaPolet : RT @pelosinelcuore: ??#Sicilia #campobellodimazara BUTTATA STAMATTINA SUL MARCIAPIEDE, DAL FINESTRINO DA UN AUTO IN CORSA. L'INFERNO È QUI… - ilnazionaleit : Sanremo: scontro auto-moto in corso Marconi all'incrocio con via Padre Semeria, giovane lievemente ferito (Foto) - magdulka64 : RT @BlitzTVit: Giappone, al via il primo test dell'auto volante: Il veicolo è rimasto sospeso in aria per qualche minuto #autovolante #G… - RLSaldi : RT @Key4biz: La batteria nano-diamante di NDB, alimentata da scorie nucleari, permetterebbe di ottenere dispositivi di accumulo indistrutti… -