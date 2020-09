Atalanta, Miranchuk è sbarcato a Bergamo (Di martedì 1 settembre 2020) Vi abbiamo raccontato in anticipo questa trattativa, Aleksey Miranchuk è sbarcato pochi minuti fa a Bergamo ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell’Atalanta. Domani è atteso per le visite mediche, poi l’ufficialità con la Dea. Foto: twitter Lokomotiv L'articolo Atalanta, Miranchuk è sbarcato a Bergamo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : FOTO - VIDEO | Atalanta, ecco Miranchuk: le immagini dell'arrivo a Bergamo - DiMarzio : #Atalanta, arriva #Miranchuk dalla #LokomotivMosca: è ufficiale - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Atalanta, chiusa operazione Miranchuk con Lokomotiv Mosca Accordo trovato sulla base di 14,5 mili… - ABDELDJALIL224 : RT @DiMarzio: FOTO - VIDEO | Atalanta, ecco Miranchuk: le immagini dell'arrivo a Bergamo - redbullista1 : Classico giocatore che @Atalanta_BC rivende tra un paio d'anni a 30 milioni. Bel colpo #miranchuk -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Miranchuk

Il futuro di Castagne sarà in Premier League, accordo raggiunto fra Atalanta e Leicester: intanto, Miranchuk è sbarcato a Bergamo Ormai è totale l’accordo fra l’Atalanta ed il Leicester per Timothy ...Il centrocampista della Lokomotiv Mosca Alexey Miranchuk è sbarcato questa sera a Bergamo per completare il trasferimento all’Atalanta. Il calciatore dovrà sottoporsi a visita medica e poi firmare il ...