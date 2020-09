Arnold Schwarzenegger, il debutto in tv del neo-nonno (Di martedì 1 settembre 2020) Il debutto, quello vero, lo avrà a settantatré anni. Arnold Schwarzenegger, che la figlia Katherine ha reso nonno la prima volta, è stato assoldato per recitare da protagonista in una serie televisiva. L’ex Mister Olympia, che sul piccolo schermo non ha mai ricoperto un ruolo ricorrente, dovrebbe essere il volto di una produzione senza nome, nella quale interpretare un padre invischiato insieme alla figlia in un mondo di spie e corruzione. Leggi su vanityfair

MilanForever81 : RT @badtasteit: #ArnoldSchwarzenegger sarà la star di una nuova serie TV di spionaggio - badtasteit : #ArnoldSchwarzenegger sarà la star di una nuova serie TV di spionaggio - Bruno_Medeot : Arnold is numero uno - Muscoli_info : RT @zazoomblog: Arnold Schwarzenegger sarà la star di una nuova serie televisiva - #Arnold #Schwarzenegger #nuova #serie - zazoomblog : Arnold Schwarzenegger sarà la star di una nuova serie televisiva - #Arnold #Schwarzenegger #nuova #serie -

Ultime Notizie dalla rete : Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger, il debutto in tv del neo nonno Vanity Fair.it Arnold Schwarzenegger, il debutto in tv del neo-nonno

L'ex Mister Olympia, cui la figlia Katherine ha dato il primo nipotino, è stato assoldato per recitare da protagonista in una nuova serie televisiva. Nello show, ancora senza titolo, sarà un padre inv ...

Arnold Schwarzenegger protagonista e produttore di una serie Skydance

Skydance Television sta sviluppando una serie originale con protagonista e produttore esecutivo Arnold Schwarzenegger, nella sua prima grande incursione in una serie TV sceneggiata Creata dal creatore ...

L'ex Mister Olympia, cui la figlia Katherine ha dato il primo nipotino, è stato assoldato per recitare da protagonista in una nuova serie televisiva. Nello show, ancora senza titolo, sarà un padre inv ...Skydance Television sta sviluppando una serie originale con protagonista e produttore esecutivo Arnold Schwarzenegger, nella sua prima grande incursione in una serie TV sceneggiata Creata dal creatore ...