Acciaio, firmata intesa tra Creon Capital e JSW Italia Piombino (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Sviluppare il comparto dell’energia rinnovabile nell’area. Questo l’obiettivo del Memorandum of Understanding (MoU) firmato da Creon Capital e JSW Steel Italia Piombino, Piombino Logistics e G.S.I. Lucchini. Insieme ai partner locali, il gestore del fondo ha proposto di iniziare a lavorare su un piano di investimento che punta a rendere l’area toscana di Piombino un cluster per l’idrogeno, le energie rinnovabili, il GNL (Gas Naturale Liquefatto) e la logistica. L’accordo è stato firmato da Fares Kilzie in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione di Creon Capital e da Marco Carrai, vice presidente Esecutivo di JSW Steel Italia Piombino, ... Leggi su quifinanza

Ast in vendita, settembre cruciale Gibellieri: «Periodo difficili ma l'azienda è sana e investe»

Cosa ci dobbiamo aspettare a settembre, mese cruciale per le acciaierie ternane? Sarà infatti reso noto il bilancio annuale e probabilmente nominato un advisor per mettere in vendita i quattro quinti ...

