YELLOWSTONE - Recensione 3x10 "The World is Purple" (SEASON FINALE) (Di lunedì 31 agosto 2020) Non eravamo pronti. Tutto ci si poteva aspettare da questo FINALE di YELLOWSTONE, ma non un episodio che sta tutt'ora facendo discutere, specialmente per i dieci minuti finali. "The World is Purple" raccorda un po' quanto si è visto in questa stagione, a questo punto volutamente diluita, e porta avanti il tutto, fino a un epilogo sconvolgente e che porta parecchi quesiti. Con la regia ancora in mano a Stephen Kay e sceneggiatura di Taylor Sheridan, questo FINALE mostra l'atteso incontro con il governatore per il futuro dello YELLOWSTONE, preludio a un conflitto intenso e su vasta scala, dove i giocatori sono molti di più di quanto pensavamo. -Un'altra giornata alla baracca: L'episodio si apre alla baracca, dove Mia domanda a Jimmy perchè si sarebbe fatto fare il ... Leggi su lostinaflashforward

