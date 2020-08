Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2020 ore 16:30 (Di lunedì 31 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CON CODE A PARTIRE DA TORRENOVA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SULLA STESSA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA VITERBO-ORTE, A CAUSA DI GUASTO ELETTRICO A SEGUITO DEL MALTEMPO LA CIRCOLazioNE E’ ... Leggi su romadailynews

