Un attivista di estrema destra è stato ucciso durante le proteste a Portland (Di lunedì 31 agosto 2020) (Foto: Nathan Howard/Getty Images)Una sparatoria nata durante un corteo di protesta organizzato il 30 agosto a Portland, in Oregon, è costata la vita a un uomo appartenente a un gruppo dell’estrema destra americana, i Patriot Prayer. Non sono ancora note le generalità dell’attivista – il capo del gruppo, Joey Gibson, ne ha confermato però l’appartenenza – né i dettagli dell’accaduto: molto probabilmente lo scontro a fuoco è avvenuto intorno alle nove di sera, ora locale, e il colpo ha raggiunto il petto dell’uomo che è morto poco dopo l’intervento di polizia e medici sul posto. In video diffuso online, si vede un piccolo gruppo di persone entrare in un parcheggio, poi l’esplosione di alcuni colpi e ... Leggi su wired

