Trascinato dalla corrente per sedici chilometri pompiere che cercava di salvare suicida (Di lunedì 31 agosto 2020) Verona,un uomo si era gettato dal ponte sull'Adige e si è divincolato più volte quando il soccorritore ha cercato di portarlo in salvo.Di lui nessuna traccia mentre il sommozzatore è stato recuperato 5 ore dopo e ricoverato in ospedale Leggi su repubblica

