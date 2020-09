Toyota Yaris Cross - Nuovi dettagli sulla B-Suv (Di lunedì 31 agosto 2020) La Toyota ha rilasciato le informazioni relative alla versione per il mercato nipponico della Yaris Cross. L'inedita B-Suv è stata svelata online nei mesi scorsi, dopo la mancata presentazione al Salone di Ginevra, ma non ha ancora raggiunto il mercato europeo. In Giappone, la vettura arriverà nelle concessionarie alla fine di settembre e sarà disponibile con prezzi compresi tra 1.798.000 e 2.815.000 Yen, pari a un intervallo tra 14.800 e 22.400 euro. 1.5 benzina o ibrido, a due e quattro ruote motrici. Sviluppata sulla stessa piattaforma GA-B della nuova Yaris, la Cross proporrà due versioni ibride a tre cilindri 1.5 a due e quattro ruote motrici: la prima dichiara un consumo medio di 30,8 km/l nel ciclo Wltp, mentre la E-Four ... Leggi su quattroruote

infoiteconomia : Toyota Yaris Cross: ecco quanto costerà in Italia - moneypuntoit : ?? Toyota Yaris Cross: ecco quanto costerà in Italia ?? - infoiteconomia : Toyota Yaris Cross: partono le vendite in Giappone, in Europa dal 2021 - ForexOnlineMeIt : Toyota Yaris Cross, ecco quanto costa in più rispetto a Yaris - infoiteconomia : Toyota Yaris Cross: caratteristiche, motori e prezzo - -