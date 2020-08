Tornano sotto quota mille i nuovi casi di Covid in Italia. Ma con meno tamponi (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - Tende decisamente verso il basso, e succede ormai da tre giorni consecutivi, la curva dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 996 i casi nuovi (ieri erano stati 1365) per un totale di 269.214 da inizio pandemia. Sono invece 6 i decessi (ieri erano stati 4) per un totale di 35.483 vittime. Il crollo dei casi nuovi ha certamente un nesso con il ridotto numero dei tamponi effettuati ieri: 58.518, quando ieri ne erano stati processati 81.723 e due giorni ben 99.108 (cifra record). I pazienti guariti o dimessi sono 207.653 (-883, quando ieri erano stati +312). Aumentano i malati in terapia intensiva: sono 94, +8 rispetto a ieri. Rispetto a ventiquattr'ore fa, inoltre, sono stati fatti circa 23 mila tamponi in meno. In ... Leggi su agi

