Taglio dei parlamentari, il Pd deciderà tra una settimana da che parte stare. Di Maio: «Quello italiano è un triste primato» (Di lunedì 31 agosto 2020) La direzione del Partito emocratico deciderà lunedì 7 settembre la posizione del partito in merito al referendum sul Taglio dei 345 parlamentari. Lo ha deciso la segreteria dem, convocata in videoconferenza dal segretario Nicola Zingaretti. Nel maggio 2019, quando erano all’opposizione, i dem avevano votato contro. Nel momento del via libera definitivo, invece, avvenuto l’8 ottobre scorso, si erano espressi a favore. Intanto, mentre la controparte governativa indugia, l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, continua la sua campagna per il «sì». «Non è possibile che in Germania gli eletti siano 700, in Gran Bretagna circa 650, in Francia meno di 600 e da noi 945», ha scritto in un post su Facebook. «Abbiamo la ... Leggi su open.online

