Superticket abolito dal primo settembre: ecco i dettagli della novità (Di lunedì 31 agosto 2020) Superticket abolito dal primo settembre: ecco i dettagli della novità Ne avevamo già parlato qualche mese, in occasione del varo della legge di bilancio 2020 e degli emendamenti al settore sanità che l’hanno accompagnata. Si era detto che il Governo ha inteso spingere verso l’attuazione pratica di un vero e proprio “piano ricostituente” per la sanità italiana, anche facendo perno sull’art. 32 della Costituzione, inerente la tutela del diritto alla salute. Vediamo ora, un po’ più da vicino come funziona l’abolizione del Superticket, con qualche utile dettaglio per capire cosa sostanzialmente cambia per i cittadini, a partire dal ... Leggi su termometropolitico

