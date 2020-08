Rivoluzione a scuola, mascherina trasparente: la porteranno i professori (Di lunedì 31 agosto 2020) mascherina anti Covid trasparente. Grazie a una parte in plexiglass davanti alla bocca. Questa l’ipotesi che sembra diventare sempre più concreta per il rientro a scuola di alunni e professori (nella foto in alto un prototipo di mascherina trasparente realizzato da Ashley Lawrence, studentessa del Kentucky, negli Usa). È ormai conto alla rovescia dopo 6 mesi di chiusura degli istituti scolastici. Domani 1 settembre i primi collegi dei docenti; il 7 l’avvio delle lezioni in Alto Adige; il 14 la data del rientro ufficiale per tutti. Nelle prossime ore si attende quindi una decisione definitiva sui dispositivi di sicurezza da usare in aula e fuori per arginare la diffusione del coronavirus. “Stiamo valutando un tipo di ... Leggi su velvetgossip

Tra le tante novità che studenti e professori si troveranno a fronteggiare dal prossimo 14 settembre, quando secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, riapriranno le scuole dopo sei mesi d ...

"Ci sono colleghi presidenti di Regione che stanno pensando di posticipare l’apertura dell’anno scolastico. Chiarisco che per quanto mi riguarda resta la data fissata, a livello nazionale, del 14 sett ...

