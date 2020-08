Reddito di emergenza, importi e mensilità spettanti (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Reddito di emergenza è un sostegno al Reddito delle famiglie colpite dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che è stato previsto dal Decreto Rilancio. La misura, poi, è stata prorogata per un’ulteriore mensilità dal Decreto Agosto, dietro presentazione di nuova domanda. Cerchiamo di rispondere ai dubbi di un lettore al riguardo. Reddito di emergenza Un lettore, confuso, scrive per chiedere: Buongiorno. Ho sentito parlare della proroga del Reddito di emergenza, non so se vi rientro oppure no e non so se quanto ho ricevuto riguarda la proroga o il Reddito di emergenza originario. Ho fatto domanda di Reddito di emergenza il 15 luglio 2020. Ad agosto ... Leggi su notizieora

