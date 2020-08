Maria Teresa Ruta, il fratello investito e trascinato da un'auto per 10 metri (Di lunedì 31 agosto 2020) Davvero un brutto incidente quello che ha visto coinvolto il fratello di Maria Teresa Ruta, che nel corso di una gara ciclista, la settimana scorsa, è stato investito e trascinato da un'auto per oltre 10 metri. L'uomo, investito lungo le strade di Forlì, stava partecipando ad una manifestazione organizzata dalla Asd Cicloclub Estense, sesto Gran Premio Krifi Caffè, quando una Chevrolet Matiz guidata da un 84enne su cui viaggiava anche la moglie 67enne.L'incidente purtroppo non si è concluso con il solo investimento di Stefano Ruta, fratello della più famosa Maria Teresa, ma anche con il suo trascinamento per oltre 10 ... Leggi su blogo

