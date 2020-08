Il Libano riparte da un’operazione di “cosmesi” politica (Di lunedì 31 agosto 2020) Attorno al nome di Mustapha Adib, ex ambasciatore libanese in Germania, profilo accademico e tecnico, già consigliere dell’imprenditore miliardario e due volte premier Najib Mikati, è confluito il sostegno di tutte le forze politiche libanesi. Ma quella che potrebbe sembrare una buona notizia – la fine delle liti e delle accuse incrociate – rischia di essere il punto debole dell’intera operazione. Perché la nomina di Adib – scelto oggi dal Parlamento libanese come premier designato, a poche ore dalla nuova visita di Macron in Libano – ha il sapore di un intervento cosmetico. Dire “cambiamo tutto” per provare a cambiare poco o niente.“ Adib è un tecnocrate, una figura simile a quella del premier precedente”, osserva Annalisa Perteghella, ricercatrice per il Medio Oriente e il Nord ... Leggi su huffingtonpost

