Ibra-Milan, c'è la firma. Ora il primo allenamento (Di lunedì 31 agosto 2020) Ci siamo: dopo i messaggi sui social degli ultimi giorni, è finalmente arrivato il momento della firma di Zlatan Ibrahimovic sul contratto che lo legherà al Milan fino al 2021. Lo svedese, arrivato in ... Leggi su gazzetta

ManuBaio : #Milan @Ibra_official uscito ora da Casa Milan dopo la firma sul contratto da 7 milioni netti. Oggi pomeriggio primo allenamento @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, #Ibrahimovic è in sede per firmare il nuovo contratto - carlolaudisa : Boom Boom #Milan @Gazzetta_it Torna #Ibra e porta #Diaz. Ora a tutta su #Tonali per un #Milan verde - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ibra ritorno al passato, ha scelto maglia numero 11 Avventura al Milan prosegue con il numero con cui vinse scudetto - claudioc : RT @PBPcalcio: Alla fine @Ibra_official ha scelto: sarà di nuovo numero 11! #MILAN -