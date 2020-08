Halo: Combat Evolved ma Master Chief è il 'cattivo' in una mod che ci trasforma in un Grunt (Di lunedì 31 agosto 2020) Se siete tra coloro che hanno sempre voluto provare a giocare nei panni di un Grunt, ebbene, questa notizia fa al caso vostro. C'è una mod di Halo: Combat Evolved che consente di fare questo, avendo come scopo ultimo uccidere proprio Master Chief.Halo: Covenant Edition è una mod per Halo: Combat Evolved che reimmagina il gioco dal punto di vista dei cattivi. Sebbene negli ultimi 19 anni abbiamo tutti imparato ad amare Master Chief, viene il momento in cui ci si interroga su come sarebbe giocare per la fazione nemica. La mod sostituisce il protagonista iconico con un Grunt che impugna una pistola al plasma.Oltre alla ... Leggi su eurogamer

Possessori di Xbox One prestate attenzione perché se avete scelto la console di Microsoft non potete perdere alcune esclusive davvero interessanti. L'attuale generazione sta volgendo al termine e la p ...

Microsoft e 343 Industries hanno recentemente deciso di posticipare il lancio di Halo Infinite a data da destinarsi per il prossimo anno. Voci affermano che potrebbe rivelarsi un ritardo più lungo del ...

