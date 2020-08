Gennaro Siciliano, chi è l’ex ballerino di Amici: età e flirt con Vladimir Luxuria (Di lunedì 31 agosto 2020) La nuova e inedita coppia è venuta allo scoperto nelle ultime ore: Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano, ex ballerino di Amici, hanno avuto una frequentazione. Ancora da capire se continua o meno. A svelarlo è stata la stessa Luxuria in un’intervista rilasciata alla rivista Nuovo. “Io ero ospite della manifestazione Letto ad una piazza e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese – ha rivelato Luxuria – Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve. È un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… ... Leggi su italiasera

