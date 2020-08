Coronavirus, un caso in una scuola a Verbania (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus a scuola, un caso di Covid nell’Istituto Superiore Cobianchi di Verbania. La nota della preside: “Sicurezza degli alunni è prioritaria”. Coronavirus, caso di Covid in una scuola a Verbania, dove la dirigente scolastica ha disposto la sospensione delle attività didattiche per procedere con la sanificazione delle aule e degli spazi comuni dell’istituto. Coronavirus a scuola, un caso di positività all’Istituto Cobianchi del 26 agosto La scuola in questione è l’Istituto Superiore Cobianchi, che sarebbe il più più importante Istituto Superiore della città. Nella ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Un nuovo caso di contagio da #Coronavirus è stato registrato tra i residenti di Vo', il paese dei Colli Euganei foc… - Agenzia_Ansa : Un caso positivo al Covid in un istituto superiore di Verbania, chiusa la scuola. Dal 26 agosto si stavano svolgend… - RaiNews : Primo caso di reinfezione negli Stati Uniti - BeliceIt : Il caso di Coronavirus a Salemi. Anche il sindaco di Gibellina in quarantena - TViweb : Post Edited: CORONAVIRUS VENETO – LA SITUAZIONE DEL 31 AGOSTO -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Pierluigi Diaco, caso di coronavirus a ‘Io e te’: sospesa la messa in onda Il Fatto Quotidiano Pierluigi Diaco, caso di coronavirus a “Io e Te”, trasmissione sospesa. In radio diceva…

Un caso di coronavirus a “Io e Te” e quindi trasmissione sospesa. Pierluigi Diaco in radio aveva detto: “Basta parlare di covid”. “Io e Te”, trasmissione condotta da Pierluigi Diaco, sospesa per coron ...

Coronavirus, il paziente 1 e la foto in vetrina: «Grazie a tutti e viva l'Italia»

rimase in terapia intensiva per alcune settimane e sua moglie, risultata contagiata dal covid, aveva dato alla luce la loro bambina in ospedale. Leggi anche: Il "paziente 1" è guarito e racconta: «Che ...

Un caso di coronavirus a “Io e Te” e quindi trasmissione sospesa. Pierluigi Diaco in radio aveva detto: “Basta parlare di covid”. “Io e Te”, trasmissione condotta da Pierluigi Diaco, sospesa per coron ...rimase in terapia intensiva per alcune settimane e sua moglie, risultata contagiata dal covid, aveva dato alla luce la loro bambina in ospedale. Leggi anche: Il "paziente 1" è guarito e racconta: «Che ...