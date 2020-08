Chiellini: "Sarri? L'ho sempre rispettato. Fate tornare i tifosi allo stadio!" (Di lunedì 31 agosto 2020) FIRENZE - "E' sempre una grande emozione indossare la maglia azzurra. tornare a Coverciano dopo più di un anno è stata un'emozione intensa, un'energia positiva dopo un anno sfortunato" . Così Giorgio ... Leggi su corrieredellosport

GoalItalia : Paragonare Pirlo a Sarri? Ci pensa #Chiellini a dire la sua ???? - forumJuventus : GdS: 'Sarri, a Cagliari ha rischiato l'esonero, il futuro era già scritto. Gelo con Chiellini, dissapori con Parati… - DelHicham : RT @GoalItalia: Paragonare Pirlo a Sarri? Ci pensa #Chiellini a dire la sua ???? - RaiSport : #Chiellini: '#Pirlo era Andrea, ora per noi è il Mister. Sarri? Massimo rispetto, è stato un anno complicato per tu… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Chiellini, altro che lite con Sarri: “E’ una persona vera, in queste se… -