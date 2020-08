Brunori Sas a Ottati, “La Verità” del live: l’organizzazione ha fallito (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiOttati (Sa) – Nella serata di sabato 29 agosto, nel magnifico scenario del Monte Panormo, nel comune di Ottati si è tenuto il concerto del cantautore calabrese Brunori Sas, tappa del tour “Concertini acustici” ideato proprio per il post-lockdown. Un concerto tra luci e ombre. Le luci sono state sicuramente le canzoni di Brunori Sas, che per circa un’ora e mezza ha incantato la platea con tutti i suoi più grandi successi, eseguendo brani del fortunatissimo album “Cip!”, dell’album “A casa tutto bene” e altri grandi successi. A questo va aggiunta una location suggestiva, ritrovarsi su una montagna, circondati da alberi con le mucche al pascolo e la musica, in versione acustica, a farne da padrona. Sarebbe stato bello e ... Leggi su anteprima24

Tg3web : Prosegue il tour acustico di Brunori Sas, che sta portando la sua musica in luoghi suggestivi, di montagna o di mar… - marilenadegiorg : Il 31 di agosto (...) e un'estate che muore...Guardia '82 Brunori SAS @BrunoriSas - LaCnews24 : Roccella, il gran finale del festival jazz con il cantautore Brunori Sas #calabrianotizie #newscalabria - giozomparelli : le persone che il trentuno agosto condividono sui social 31/8 di Mecna e non Guardia '82 di Brunori Sas sono le ste… - xnobusesxx : Oggi comunque giornata dedicata a Brunori Sas -

Ultime Notizie dalla rete : Brunori Sas Roccella, il gran finale del festival jazz con il cantautore Brunori Sas LaC news24 Roccella, il gran finale del festival jazz con il cantautore Brunori Sas

La prima volta di un musicista calabrese a chiudere un’edizione di Rumori Mediterranei. Sono passati 40 anni ed è stato un privilegio che è toccato a Brunori Sas, che con il suo live acustico ha emozi ...

I promoter: fatturato in calo del 90%: “I lavoratori dello spettacolo per noi sono estremamente visibili”

Presentati i Music Awards e il concerto Heroes: una settimana di eventi da Verona su Rai1 e in streaming a sostegno gli operatori “invisibili” del settore. “Non si poteva fare di più Aprire le discote ...

La prima volta di un musicista calabrese a chiudere un’edizione di Rumori Mediterranei. Sono passati 40 anni ed è stato un privilegio che è toccato a Brunori Sas, che con il suo live acustico ha emozi ...Presentati i Music Awards e il concerto Heroes: una settimana di eventi da Verona su Rai1 e in streaming a sostegno gli operatori “invisibili” del settore. “Non si poteva fare di più Aprire le discote ...